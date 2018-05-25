مستشفى الجلاء تعلن استقبال 7 فيات و10 جرحى إثر تفجيرات بنغازي

المتوسط:

أعلنت مستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث ببنغازي،متذ قليل، استقبال 7 وفيات و 10 جرحى منهم حالات حرجة و متوسطة جراء الإنفجار الذي وقع بشارع جمال عبدالناصر بوسط المدينة.

ووجهت إدارة المستشفى عبر صقحتها الرسمية بموقع فيس بوك، الشكر و التقدير للعناصر الطبية و الطبية المُساعدة و التسيرية المتواجدة حالياً بالمُستشفى.

وجدير بالذكر أنه لقي 6 أشخاص مصرعهم من بيتهم طفلة وأصيب 22 أخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول، أن هذا العدد هو الحصيلة الأولية، مؤكدًا أنه تم نقل الجرحى الي مستشفى بنغازي الطبي.

وكان قد أكد مصدر محلى، حدوث انفجار سيارة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنه لم يتبين حتي الأن سبب الانفجار، مرجحًا أن يكون ناجماً عن سيارة مفخخة او عبوات ناسفة.

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