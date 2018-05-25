داخلية الوفاق تدين تفجير بنغازي

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بالقرب من فندق تيبستي بمدينة بنغازي ،مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا و الجرحى.

و أعربت الوزارة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،عن تعازيها لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى الذين اصيبوا جراء هذا العمل الإرهابي.

و جددت الوزارة تأكيدها بأن مكافحة الإرهاب تظل قاسما مشترك بين أبناء البلد الواحد ،وأن اجتثاثه يتطلب توحيد الجهود و الإمكانيات كما جددت دعواتها لجميع الفرقاء بوضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.

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