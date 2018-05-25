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داخلية الوفاق تدين تفجير بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بالقرب من فندق تيبستي بمدينة بنغازي ،مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا و الجرحى.

و أعربت الوزارة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،عن تعازيها لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى الذين اصيبوا جراء هذا العمل الإرهابي.

و جددت الوزارة تأكيدها بأن مكافحة الإرهاب تظل قاسما مشترك بين أبناء البلد الواحد ،وأن اجتثاثه يتطلب توحيد الجهود و الإمكانيات كما جددت دعواتها لجميع الفرقاء بوضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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