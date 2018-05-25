المتوسط:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، آخر منشور كتبه الجندي عزو رسلان أحد ضحايا التفجير الإرهابي في شارع جمال عبد الناصر ببنغازي.

وطلب “رسلان”، الشهادة حيث قال إنه تعلم من الحرب أن تضحيات الجندي في الحرب لن يهتم بها أحد إلا أهلك فعندما تصاب لا يبكون عليك والا عندما تموت.

وجدير بالذكر أنه لقي 6 أشخاص مصرعهم من بيتهم طفلة وأصيب 22 أخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول، أن هذا العدد هو الحصيلة الأولية، مؤكدًا أنه تم نقل الجرحى الي مستشفى بنغازي الطبي.

وكان قد أكد مصدر محلى، حدوث انفجار سيارة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنه لم يتبين حتي الأن سبب الانفجار، مرجحًا أن يكون ناجماً عن سيارة مفخخة او عبوات ناسفة.

The post آخر ما كتبه الجندي “عزو رسلان” أحد ضحايا تفجير بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

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