عميد بنغازي يدين التفجير الإرهابي ويعلن تشكيل غرفة طواريء بإشراف “المؤقتة”

أدان عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار، الهجوم الإرهابي الذي تم عبر سيارة مفخخة استهدفت المدنيين بشارع جمال عبدالناصر وخلفت سبعة شهداء ونحو 20 جريحا.

وقال المستشار عبدالرحمن العبار، إنه من خلال التواصل مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني تم تشكيل غرفة عمليات طارئة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور نادر كويري تضم كافة الأجهزة المعنية.

وقال مدير مكتب الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي إن اتصالات تجري مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتذليل الصعاب ونقل المصابين للعلاج بمختلف مستشفيات بنغازي.

وأضاف أن كل الأجهزة في بنغازي في حالة تأهب قصوى، مؤكدا ان اتصالات عميد البلدية ورئيس الوزراء تم التأكيد خلالها توفير كل الإمكانيات لمعالجة جرحى هذا الهجوم الغادر بشكل فوري.

وأكد الكاديكي مناشدة عميد البلدية بالتعاون مع أجهزة الامن للتبليغ عن أي تحرك مشبوه، مؤكدا ان الأمن في بنغازي يسير بصورة جيدة وأن هذه الخروقات لن تثني الجميع عن مواصلة المشوار حتى اقتلاع الإرهاب من جذوره.

