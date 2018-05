مدير “مكافحة الإرهاب”: حصلت على معلومات عن التفجير وأبلغت “الداخلية” فأحالوني للتحقيق

المتوسط – سامر أبو وردة

قال مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، العقيد عادل مرفوعة، إنه كان يملك معلومات بخصوص التفجير، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشارع جمال عبد الناصر ببنغازي، من خلال اعترافات كان قد تحصل عليها من عنصر تابع لتنظيم “داعش”، بعد إلقاء القبض عليه.

وأضاف مرفوعة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه قام بإبلاغ وزارة الداخلية، التي لم تتخذ أي إجراءات، وقامت بإيقافه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، بحسب قوله.

يذكر أنه قد وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انفجارا بسيارة مفخخة بجوار فندق تيبستي الواقع بشارع جمال عبد الناصر، في بنغازي، مخلفا ٧ وفيات و١٠ مصابين، وفقا للإحصاء الأولي، الصادر عن مستشفى الجلاء.

