“النواب” يدين التفجير الإرهابي بمدينة بنغازي

أدان مجلس النــــواب بأشـــد العبـارات التفجيــر الإرهابــي الجبــان الــذي وقـع بشــارع جمـال عبدالناصـر بمدينـة بنغـازي وراح ضحيتـه عـدد من الشهــداء وعشــرات الجرحى من المدنيين الأبرياء بأيدي الجماعات الإرهابية.

واستنكر المجلس، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الجمعة، هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مطالبًا وزارة الداخلية ومنتسـبي الأجهزة الأمنيـة كافـةً بأداء واجبهـم الوطنـي بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم بما اقترفته أياديهم الأثمة.

ويتقدم مجلس النــواب بخالص تعازيه إلى الشعب الليبـي وأبناء مدينة بنغازي وأُسر شهــداء التفجير الإرهابي الاثم سائلـين المولى ان يتقبلهم في جنات النعيـم مع الأنبيـاء والصديقين والشهـداء وأن يلهمهم الله جميل الصبـر والسلـوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

