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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي — سبوتنيك. وأكدت البرغثي، أن “مستشفى الجلاء تسلم جثامين 7 قتلى و10 جرحى كحصيلة أولية من تفجير شارع جمال عبد الناصر في مدينة بنغازي”، مضيفة أن “الجرحى إصاباتهم متفاوتة بينهم حالات حرجة، ومن بين المصابين طفل”.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المركزية الكبرى بمدينة بنغازي النقيب طارق الخراز، أكد في أتصال هاتفي مع وكالة سبوتنيك أن “انفجار بواسطة سيارة مفخخة وقع في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي الليبية”، مؤكدة على “سقوط 6 قتلى من بينهم طفلة وأكثر من 22 جريح حتى الأن”.

وأضافت الغرفة أن “سيارات الإسعاف موجودة بعين المكان لإسعاف الجرحى، والأجهزة الأمنية تطوق المكان وتبعد الموطنيين عن مكان التفجير”.

ويأتي وقوع الانفجار تزامننا مع إقامة فعاليات معرض صنع في سوريا الذي أفتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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