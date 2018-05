نواب شرق ليبيا يدينون التفجير الإرهابي ببنغازي

المتوسط:

أدان نواب شرق ليبيا، التفجير الإرهابي الذي وقع خلف فندق تبستي المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة بنغازي.

واستنكر أعضاء مجلس نواب شرق ليبيا، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الجمعة، بأشد التعبيرات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الآمنين بمدينة بنغازي بشارع جمال عبد الناصر بعد أن عجز عن استهداف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وطالب النواب، الجهات المعنية بالتحقيق وتقديم القتلة للعدالة و بذل المزيد من الجهود و توخي اليقضة، مؤكدين عزمهم علي إفشال مخططات القتلة بإعادة مدينة بنغازي لدورها التاريخي بداية من إعادة مجلس النواب إليها احتراما للاعلان الدستوري.

واختت النواب بيانهم بالدعاء للشهداء وبالقبول ولاهليهم بالصبر والسلوان و للجرحي بالشفاء العاجل.

وشدد النواب على ضرورة قيام الجهات المعنية بواجبها تجاه الضحايا والمتضررينز

وحمل البيان أسماء النواب الموقعين على الإدانة وهم: عصام الجهاني، سعدعبدالقادرالبدري، ادريس المغربي، عيسى العريبى، بدر العقيبى، زياد ادغيم، منعم بالحسن، انتصار شنيب، عائشة الطبلقي، مفتاح اكويدير، رمضان شمبش، نصر الدين مهنى، سهام سرقيوه، عبد المطلب ثابت، المنتصر الحاسي، طلال الميهوب، الصالحين عبدالنبي، اسمهان بالعون، فريحة الحضيري، حمد البنداق، محمد حماد، فتح الله السعيطي، حمد مقيق، جبريل الزوي، سعيد امغيب، ادم بوصخرة، ادريس عمران، فرج الصفتي، سعيد اسباقة، يوسف العقورى، ابراهيم الدرسى، احمد شيهوب، ابراهيم الزغيد، مفتاح الشاعرى، نور الدين المنفى، خير الله التركاوىن عبدالسلام شوها، ابراهيم عميس، طارق صقر، رابحة الدرسى، محمد دومة، سلطنة المسمارى، خليفة الدغارى، بوبكر ابعيرة، صالح هاشم، مصطفى بقوشة و فاطمة كاريس.

