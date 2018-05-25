“أخبار ليبيا 24” تنشر أسماء قتلى وجرحى تفجير بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت مدير مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي، فجر الجمعة، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل 7 وفيات وعدد من الجرحى جراء تفجير السيارة المفخخة الذي وقع في شارع جمال بمدينة بنغازي.

وأضافت البرغثي، لـ “أخبار ليبيا 24” أن المستشفى استقبل عدد 10 جرحى حالتهم الصحية بين الحرجة والمتوسطة يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وتحصلت الوكالة على أسماء القتلى والجرحى وهم: اسماء الوفيات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وهم:

1- علاء جمعة المغربي

2- سند الشريف رسلان

3- عبدالعزيز الشريف رسلان

4- بدر الشريف رسلان

5- علي محمد علي

6- طفلة لم يتم التعرف عليها حتى الان

وأسماء الجرحى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث هم:

1- خالد عطية العبيدي (41 عامًا)

2- عباس محمد السعيطي (56 عامًا)

3- فيتور ( وضع على جهاز التنفس الصناعي فورًا)

4- عبدالرحمن صالح (25 عامًا)

5- خليفة أمراجع العبيدي (25 عامًا)

6- أحمد محمود (19 عامًا)

7- عمر عيسى (30 عامًا)

8- عبدالعزيز محمد علي

9- بهاء الدين سعد القماطي

10 جريح تلقى الإسعافات وغادر المستشفى

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