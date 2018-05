المتوسط:

أدانت وزارة الداخلية بجكومة الوفاق الوطني، التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بالقرب من فندق تيبستي بمدينة بنغازي ما أدي لسقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأعربت الوزارة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الجمعة، عن تعازيها لأهالى الضحايا ، متمنية الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا جراء هذا العمل الإرهابي.

وأكدت وزارة الداخلية، أن مكافحة الإرهاب تظل قاسمًا مشتركًا بين أبناء البلد الواحد، مضيفة أن إجتثاثه يتطلب توحد الجهود والإمكانيات، داعية الجميع بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

واعربت عن تضامنها، مؤكدة الوقوف صفا واحدا لمحاربة الارهاب والقضاء عليه لتنعم ليبيا بالأمن والأمان والاستقرار.

The post “داخلية الوفاق” تدين التفجير الإرهابي بمدينة بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية