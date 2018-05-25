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ليبيا: مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أسفر انفجار سيارة مفخخة ليل الخميس وسط بنغازي شرقي ليبيا، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين بجروح. ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم ومعظم الضحايا من المدنيين، بحسب مصدر أمني.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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