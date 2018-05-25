ليبيا: مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي

أسفر انفجار سيارة مفخخة ليل الخميس وسط بنغازي شرقي ليبيا، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين بجروح. ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم ومعظم الضحايا من المدنيين، بحسب مصدر أمني.

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