قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في ليبيا

قتل ستة أشخاص وأصيب 22 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة) بمدينة بنغازي الليبية.

وقالت وكالات إعلامية، إن الانفجار وقع في الساحة المقابلة لفندق “تبستي” حيث تقام فعاليات المعرض الليبي السوري “صُنِع في سورية”.

وأكد طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية بنغازي في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”، إن مستشفيات المدينة استقبلت 6 قتلى و 22 جريحاً حتى الآن.

ومن جهتها أشارت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء في مدينة بنغازي الليبية، فاديا البرغثي إلى أنّ المستشفى استقبل 7 قتلى و10 جرحي في حصيلة أولية أثر أنفجار سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، وجاء ذلك وفقا صحيفة بوابة الوسط الليبية.

© 2016 LE JOURNAL SARL • جــميع الحقــوق محفـوظة لمـوقع الجريدة • :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الجريدة التونسية