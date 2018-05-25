العريبي يكشف تفاصيل اجتماع غرفة طوارئ الصحة ببنغازي

أفاد مسؤول الإعلام بقطاع الصحة ببنغازي هاني العريبي، بأن إجتماعا طاريء يجري الان داخل غرفة الطوريء بجهاز الاسعاف بنغازي للوقوف حول الترتيبات وتجهيز غرف الطواريء والعناية بالمستشفيات داخل مدينة بنغازي لإستقبال حالات الجرحى وتعجيل إجراءات الحالات المستعجلة داخل غرف العناية.

وذكر العريبي، في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أن الاجتماع جرى بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور نادر كويري و رئيس جهاز الاسعاف سالم الفرجاني وحاتم العريبي المتحدث بأسم الحكومة الليبية المؤقتة وعدد من مسؤولي قطاع الصحة بنغازي.

وأضاف العريبي أن اتصالات جرت برئيس الوزراء عبدالله الثني وو وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب و عميد بلدي بنغازي المستشار عبدالرحمن العبارللتنسيق و الوقوف المستعجل على حالات الجرحى.

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