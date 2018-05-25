تفجير بنغازي..بالأسماء7 قتلى و10 جرحى استقبلهم مستشفى الجلاء

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي فجر اليوم الجمعة عبر مكتبة الإعلامي عن استقبال جثامين 7 قتلى و10 جرحى إصاباتهم متفاوتة بين حرجه جداً واخرى متوسطة وذلك جراء انفجار سيارة مفخخه في ساعات متأخرة من ليلة أمس الخميس بشارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي، والأسماء على النحو التالي : .

الوفيات:

1. علاء جمعة المغربي

2. سند الشريف رسلان

3. عبدالعزيز الشريف رسلان

4. بدر الشريف رسلان

5. علي محمد علي

6. طفلة لم يتم التعرف عليها حتى لأن

7. مجهول الهوية (أشلاء أحد الضحايا).

اما الجرحى هم :

1. خالد عطية العبيدي 41 سنه

2. عباس محمد السعيطي 56 سنه

3. فيتور (تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي)

4. عبدالرحمن صالح 25 سنه

5. خليفة أمراجع العبيدي 25 سنه

6. أحمد محمود 19 سنه

7. عمر عيسى 30 سنه

8. عبدالعزيز محمد علي

9. بهاء الدين سعد القماطي

10.جريح تلقى الإسعافات الأولية و غادر المُستشفى.

ويذكر ان التفجير وقع بالتزامن مع استمرار فعاليات معرض صنع في سورية، الذي افتتح مساء أمس الاربعاء بمدينة بنغازي ويستمر حتى الخامس والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 2018.

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