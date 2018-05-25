رئيس مجلس النواب يدين تفجير بنغازي ويطالب بتعقب المسؤولين عنه

أدان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التفجير الإرهابي الذي نفذ بسيارة مفخخة بشارع جمال عبدالناصر وسط مدينة بنغازي، وراح ضحيته سبعة قتلى وعدد من الجرحى.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى يستنكر ويندد بشدة التفجير الارهابي الغادر في مدينة بنغازي بشارع جمال عبدالناصر مترحما على ارواح الشهداء ضحايا التفجير المرعب، ويدعو المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته ويقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

وأضاف المريمي، أن صالح وجه تعليماته الى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الى تقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضي حالته العلاج بالخارج وعلى وزارة الداخلية وكافة الاجهزة الضبطية ان تعمل جاهدة على تعقب منفذي هذا التفجير والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم على هذه الجريمة الشنعاء، مضيفا أن مثل هذه الاعمال والافعال لن تثني الجيش والاجهزة الامنية عن مواصلة دورها في مكافحة الارهاب اينما وجد في ليبيا وعلى كل الليبيين الاصطفاف صفا واحدا من اجل بلادهم ليبيا ومحاربة الفوضى والارهاب.

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