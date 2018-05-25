أسعار الخضار واللحوم والمواد الغذائية في سبها

تشهد أسعار الخضراوات والمواد الغذائية واللحوم ارتفاعا غير مسبوق في مدن ومناطق الجنوب الليبي، على الرغم مما تتمتع به مناطقه من ارض خصبة ومياه جوفية عذبه ومزارع لتربية المواشي والاغنام والأبل إلا ان أسعار الخضروات هذه السنة تجاوزت كل الحسابات، وخاصة في غياب السيولة المالية بالمصارف.

فالاسعار في الجنوب بصفة عامة وسبها بصفة خاصة تعتبر الاغلى في مدن ليبيا وهي كالأتي :

1 – حليب علبة حجم كبير 6 دينار

2 – علبة الزيت 4،5 دينار

3 – علبة الطماطم 2 دينار

4 – كيلو السكر 5 دينار

5 – حليب الاطفال 23 دينار

6 – حفاظات الاطفال 23 دينار

7 – رغيف الخبز ربع دينار

8 – علبة المكرونة 2 دينار

9 – الكسكسي 4 دينار

10- كيلو دقيق 1،75

11 – البيض 15 دينار

أما أسعار اللحوم فهي أيضا في ارتفاع عما كانت عليه حيث جاءت كما يلي :

1 – لحم دجاج 19 دينار

2 – لحم الخروف الوطني 45 دينار

3 – لحم الماعز 50 دينار

4 – لحم الابل 35 دينار

5 – لحم خروف الاسباني 40 دينار

بينما كانت اسعار الخضروات والفواكه كما يلي :

1 – طماطم 3 دينار

2 – بطاطا 3 دينار

3 – فلفل 6 دينار

4 الثوم 8 دينار

5 البصل 3،5 دينار

6 – المعدنوس 2 دينار

7 – السلك 2 دينار

8 – البطيخ الاحمر 1،5 دينار

9 – الموز 10 دينار

10 – الشمام كيلو 1،5 دينار

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