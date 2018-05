«صحة المؤقتة» تُدين تفجير بنغازي

المتوسط:

أعربت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، عن إدانتها لتكرار العمل الإرهابي، الذي قامت به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون ببنغازي في محاولة استهداف المواطنين المدنيين بواسطة سيارة مفخخة انفجرت بشارع الاستقلال والمعروف بشارع جمال عبد الناصر، ما أسفر سقوط 7 حالات وفاة وعشرات الجرحى.

وأكدت الوزارة، خلال بيان لها، أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية .

وطالبت الوزارة، كافة المستشفيات بمدينة بنغازي وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة بأنها على التواصل مع الجميع في بنغازي للاطمئنان على أوضاع المصابين الجرحى.

