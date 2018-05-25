البرلمان يطالب وزارة الداخلية بملاحقة المتورطين في تفجير بنغازي

طالب مجلـس النــواب وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة الأمنية بأداء واجبهم الوطني بملاحقة المتورطين في التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي.

وقال المجلس في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه انه يدين “بأشـــد العبـارات التفجيــر الإرهابــي الجبــان الــذي وقـع بشــارع جمـال عبد الناصـر بمدينـة بنغـازي وراح ضحيتـه عـدد من الشهــداء وعشــرات الجرحى من المدنيين الأبرياء بأيدي الجماعات الإرهابية المنهزمة التـي لم يسلـم من أعمالها الإرهابية حتى الأطفال في شهر رمضان المعظم”.

وأضاف “مجلس النـواب وإذ يستنكر هذه الأعمال الإرهابية الجبانة نطالب وزارة الداخلية ومنتسـبي الأجهزة الأمنيـة كافـةً بأداء واجبهـم الوطنـي بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم بما اقترفته أياديهم الاثمة”.

وتقدم “مجلس النــواب بخالص تعازيه إلى الشعب الليبـي وأبناء مدينة بنغازي وأُسر شهــداء التفجير الإرهابي ألاثم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية