سفارة فرنسا تدين تفجير بنغازي الإرهابي

أعربت سفارة فرنسا لدى ليبيا عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة بنغازي.

وقالت السفارة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” عن أسفها إزاء الضحايا والجرحى، مقدمة تعازيها للعائلات المتضررة.

وشددت السفارة على أنها تضاعف جهودها لتتمكن الأطراف الليبية من تجاوز الأزمة السياسية والخروج من الوضع الراهن، تحت رعاية الأمم المتحدة ومع شركائها الدوليين.

وأضافت يجب على ليبيا استعادة وحدتها واستقرارها، فالإرهابيون فقط هم المستفيدون من الانقسام والانسداد السياسي.

وأدى تفجير سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي إلى سقوط 7 قتلى 10 جرحى حالاتهم متفاوتة.

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