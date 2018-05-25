المتوسط:

تظاهر شباب منطقة رأس حسن، للمطالبة برحيل الميليشيا، التي يترأسها الأزهري فانان من رأس حسن، التي قامت بالتعدي بالسلاح على أهالي المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وندّد الشباب بشعارات: «لا لا.. باب تاجوراء لا»، وتعودُ تسمية الميليشيا بهذا الاسم نظرًا لموقع تمركزها السابق في منطقة باب تاجوراء.

وشهدت منطقة رأس حسن، خلال اليومين الماضيين، حالة غضب على إثر مقتل الشابين عبد السلام الحامي وعلي الأجنف، على يد عناصر ميليشيا باب تاجوراء.

The post مظاهرة احتجاجية ضدَّ «ميليشيا باب تاجوراء» بـ «رأس حسن» appeared first on صحيفة المتوسط.

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