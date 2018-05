حفل تأبين لشهداء سلاح الجو بالكفرة

المتوسط:

نظمت مدينة الكفرة حفل تأبين لشهداء طائرة السمركيت التابعين لقاعدة الكُفـرة الجوية، وهم الشهيد ملازم طيار “صدام صالـــح الــزوي” والشهيد ملازم طيار ” محمد الحسناوي” بعد أن سقطت بهم طائرة السمركيت جنــوب مدينــة الكُفــــرة قبل عام اثناء إقلاعهم في مهمة رسمية حول الحدود الجنوبية الشرقية لتعقب آثر العصابات الاجرامية والإرهابيين ممن يقومون بزعزعة آمـن الجنــوب الشرقي الليبي.

وتخللت الاحتفالية، التي نظمت الأربعاء الماضى، بحسب بيان للبلدية اليوم الجمعة، العديد من الكلمات منها كلمة آمر القاعدة الجوية بالكُفــرة العميد “مفتاح العبدلي” الذي أثنى على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الليبية والوحدات المساندة لها من كتائب ومن طيارين تابعين لرئاسة الأركان الجوية وللقيــادة العامــة للجيـش الليبي في محـاربة الإرهاب، كذلك التضحيات التي قدمها ويقدمها سلاح الجو منهم هذين الشهيدين.

كما حضر الحفل العديد من الشخصيات منها آمر منطقة الكفــرة العسكرية المكلف العقيد “عياد سعدالله” وعميد بلدية الكفـــرة المهندس”عبدالرحمن عقوب “، كذلك رئيس مجلس الحكماء والشوري الحاج “محمد بوحليقة” ونائبه حمد الزروق وعدد من الحكماء والأعيان وعدد من الضباط وضباط الصف بالإضافة الي آسر الشهداء .

وفي نهاية الحفــل تم تقديـم درع لأسر الشهداء وتمت إزالة الستار عن النصب التذكاري الخاص بالشهداء المقام داخل القاعـدة الجوية

