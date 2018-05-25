فرنسا تؤكد “الاجتماع الليبي”.. وتتجنب التفاصيل

في أول تأكيد رسمي لمعلومات التحضيرات الدبلوماسية الفرنسية لجمع أفرقاء ليبيين في العاصمة باريس لبحث الملف الليبي، فقد ذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتحرك فعلا على هذا الخط.

واعتبر البيان الفرنسي هذا التحرك الدبلوماسي بأنه منسجم مع خطة العمل الأممية التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، وأيضا مع إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الماضي، التي قال فيها إن الليبيين متوافقون على إجراء الانتخابات العامة.

ورفض البيان الفرنسي الحديث عن “أجندة الاجتماع الليبي” في باريس، فيما نسبت وسائل إعلام فرنسية إلى مسؤول فرنسي القول إنه من المبكر الحديث عن تفصيلات الاجتماع أو أجندته، أو الأطراف التي ستحضر الاجتماع الباريسي، لكن باريس شددت على ضرورة أن تجري الانتخابات هذا العام لأنها “تعبر عن سيادة الشعب الليبي.

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