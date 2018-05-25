السراج عن تفجير بنغازي: إنذار لتوحيد الصف

أدان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي، الخميس، مؤكداً أن السبيل الوحيد للوقوف في وجه الإرهاب الذي يهدد الليبيين يتمثل في توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي يمر بها الوطن لإنهاء أحلام الطامعين في زعزعة أمنه واستقراره.

وقال السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجمعة، أن هذه الهجمات المنافية للمبادئ الإنسانية لن تزيد الليبيين إلا إصراراً على الاستمرار في محاربة الإرهاب وتخليص الوطن من بشاعته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية