صحة المؤقتة تطالب مستشفيات بنغازي بالتواصل مع غرفة الطوارئ

طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، كافة المستشفيات بمدينة بنغازي وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والازمات بديوان الوزارة على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة بأنها على تواصل مع الجميع في بنغازي للاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى.

وأعربت الوزارة في بيان لها “عن إدانتها لتكرر العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون ببنغازي في محاولة استهداف المواطنين المدنيين بواسطة سيارة مفخخة انفجرت بشارع الاستقلال والمعروف بشارع جمال عبدالناصر”.

وأكدت الوزارة، “أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية” .

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