«عمليات الكرامة» لـ« إرهابي درنة»: من يسلم نفسه سيحظى بمحاكمة عادلة

نشر العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، نص البيان رقم 3 الذى أصدرته غرفة عمليات الكرامة.

وقال البيان: «يا أهالي درنة الكرام، تأكيدا على بياناتنا السابقة، أن من يسلم نفسه من منتمي الجماعات الإرهابية سيحظى بمحاكمة عادلة ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبسا بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة ، كما نؤكد لكم أن الجرم لا يتعدى الفاعل وباقي العائلة منه برآء».

