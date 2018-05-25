بريطانيا: مستمرون في دعم جهود تعزيز الأمن بليبيا

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، عن صدمته من الهجوم الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي وأدى إلى مقتل وجرح مدنيين.

وقال بيكر في تغريدة له بصفحته بموقع “تويتر” “مشاعرنا مع الضحايا وذويهم” مؤكدا أن بريطانيا “مستمرة في تعاونها الوثيق مع السلطات في ليبيا لدعم جهود تعزيز الأمن و بناء دولة مستقرة و مزدهرة”.

وأدى تفجير سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي إلى سقوط 7 قتلى 10 جرحى حالاتهم متفاوتة.

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