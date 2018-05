المتوسط:

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بسيارة مفخخة اليوم في بنغازي، واستهدف الهجوم منطقة مأهولة بالسكان وخلّف سبعة قتلى على الأقل، بينهم طفلة صغيرة وأكثر من 10 جرحى.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال بيان لها اليوم الجمعة تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع قد شهد سلسلة من الهجمات الوحشية في ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب، وأنه يجب تقديم أولئك الذين نظموا هذا الهجوم وسمحوا بوقوعه إلى العدالة ومحاسبتهم.

وأعربت البعثة، عن تضامنها مع شعب ليبيا في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية، كما إن الأمم المتحدة ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي من شأنها تعزيز ليبيا الموحدة وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل.

The post الأمم المتحدة تدين تفجير بنغازي وتطالب بتقديم الجناة للعدالة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية