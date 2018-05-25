البعثة الأممية تدين تفجير بنغازي وتعرب عن تضامنها مع الشعب الليبي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الهجوم الإرهابي الذي هز مدينة بنغازي بسيارة مفخخة.

وأوضحت البعثة في بيان، أن هذا الأسبوع قد شهد سلسلة من الهجمات الوحشية في ليبيا، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب، كما طالبت بتقديم بتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام بيانها، عن تضامنها مع الشعب الليبي في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية، مبينة إلتزامها بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي من شأنها تعزيز ليبيا من خلال الحوار السلمي والشامل.

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