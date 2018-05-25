بعثة الأمم المتحدة تدين بشدّة الهجوم في بنغازي

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس بسيارة مفخخة في بنغازي وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلة صغيرة وأكثر من عشرة جرحى.

وأضافت البعثة في بلاغ لها اليوم الجمعة أنها تتقدّم بتعازيها لأسر الضحايا “وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.” معربة عن تضامنها “مع شعب ليبيا في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية”، ومؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب، وأنه يجب تقديم أولئك الذين نظموا هذا الهجوم وسمحوا بوقوعه إلى العدالة ومحاسبتهم.

يشار إلى أن مديرية أمن بنغازي أمرت برفع حالة الاستعداد القصوى والاستنفار الكامل وما وصفها باليقظة التامة من جميع مراكز الشرطة والأقسام وجميع الأجهزة الأمنية عقب التفجير.

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