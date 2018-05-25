مجلس الدولة يدعو النائب العام للتحقيق في تفجير بنغازي

أعرب مجلس الدولة عن إدانته بأشد العبارات التفجير الذي وقع بالقرب من “فندق تيبستي بمدينة بنغازي” والذي راح ضحيته عدد من المدنيين.

وقال المجلس في بيان تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه انه يأسف لحدوث مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يكون ضحاياها دائما من المواطنين الأبرياء مؤكدا أن “الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يمثل احد اكبر التهديدات للسلم والأمن الاجتماعي”.

وحمل المجلس “المسؤولية الكاملة للجهات المعنية بتوفير الأمن والحماية للمواطنين من عمليات التفجيرات الإرهابية والاغتيالات المتكررة”.

وطالب المجلس مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

وأدى تفجير سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي إلى سقوط 7 قتلى 10 جرحى حالاتهم متفاوتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية