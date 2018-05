«صحة المؤقتة» تُناقش احتياجات مستشفى المرج التعليمي

المتوسط:

ناقش وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، مع مدير عام مستشفى المرج التعليمي المهندس فيصل عبد الرازق، سبل تقديم الدعم ومعالجة آليه نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأفادت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة، أن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، شمل مناقشة جملة من المواضيع منها، صرف مرتبات العناصر الطبية من الأطباء العاملين داخل المستشفى، إضافة إلى الاتفاق على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية العالقة، وصرف جميع مستحقاتهم المالية خلال أيام، إلى جانب تسوية أوضاعهم من الناحية الإدارية والمالية والطبية، كما ناقش المجتمعون سبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الأوضاع الصحية في مدينة المرج .

