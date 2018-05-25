البعثة الأممية تدين تفجير بنغازي الإرهابي

طرابلس-العنوان

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بسيارة مفخخة اليوم في بنغازي واستهدف منطقة مأهولة بالسكان وخلّف ثمانية قتلى على الأقل، بينهم طفلة صغيرة ونحو 20 جريحا.

وقدمت البعثة تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت البعثة “إن هذا الأسبوع شهد سلسلة من الهجمات الوحشية في ليبيا” مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب.

وأضافت “يجب تقديم أولئك الذين نظموا هذا الهجوم وسمحوا بوقوعه إلى العدالة ومحاسبتهم”.

وأعربت البعثة عن تضامنها مع شعب ليبيا في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي من شأنها تعزيز ليبيا الموحدة وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل.

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