أدانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الحادث الإرهابي الاجرامي الذي تعرضت له مدينة بنغازي ليلة أمس والذي أسفر عنه استشهاد عدد من المدنيين ومن بينهم أطفال وعدد من الجرحى.

وأضافت الوزارة، خلال بيان لها، اليوم الجمعة،” إنها تتقدم لأسر الضحايا باحر التعازي والمؤاساة داعية العلي القدير ان يتقبلهم من الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى “.

