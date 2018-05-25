رئيس مجلس النواب يدعو لتقديم اللازم لعلاج جرحى تفجير بنغازي

طبرق-العنوان

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي، إن المستشار عقيلة صالح دعا رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى بتقديم العلاج اللازم لجرحى تفجير بنغازي بالداخل وعلاج من تقتضي حالته العلاج بالخارج.

وأضاف المريمي أن المستشار طالب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الضبطية، بالعمل على تعقب منفذي هذا التفجير والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

وأشار المريمي نقلا عن عقيلة صالح، إلى أن مثل هذه الأعمال والأفعال لن تثني الجيش والأجهزة الأمنية عن مواصلة دورها في مكافحة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، داعياً الليبيين الاصطفاف صفاً واحداً لمحاربة الإرهاب والفوضى.

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