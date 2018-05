المتوسط:

أكد مراسل (المتوسط)، ” إن الطيران الحربي التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية يشن ضربات الجوية على منطقة المصانع”.

وأضاف،” إن منطقة المصانع هي آخر معاقل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في منطقة الفتائح والمطلة على منطقة الساحل الشرقي”.ي”.

The post مراسلنا: الجيش يشن ضربات جوية على منطقة المصانع آخر معاقل ” شورى درنة” appeared first on صحيفة المتوسط.

