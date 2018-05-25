السراج يدين تفجير بنغازي الارهابي ويدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة الارهاب

ليبيا – دان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الجمعة بأقسى عبارات الإدانة التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع ليل الخميس بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

السراج أعرب في بيان تلقت المرصد نسخة منه عن خالص تعازيه لأهالي المواطنين الأبرياء الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة،متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد السراج دعوته إلى توحيد الصف و الجهود لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تسهتدف أمن واستقرار الوطن .

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع تعاليم الدين والقيم و لمبادئ الإنسانية لن يزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد وتقديم مرتكبي الجرائم والواقفين وراءها إلى العدالة.

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