مجلس النواب يدين تفجير بنغازي الارهابي ويطالب الداخلية بملاحقة الجناة

ليبيا – دان مجلس النواب اليوم الجمعة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء على أيدي الجماعات الإرهابية المنهزمة.

المجلس أستنكر في بيان له تلقت المرصد نسخة عنه هذه الأعمال الإرهابية الجبانة،مطالباً وزارة الداخلية ومنتسـبي الأجهزة الأمنية كافـةً بأداء واجبهـم الوطني بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم بما اقترفته أياديهم الاثمة.

وأعرب مجلس النواب عن خالص تعازيه للشعب الليبي وأبناء مدينة بنغازي وأُسر ضحايا التفجير الإرهابي ، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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