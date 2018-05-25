تعليم الوفاق تؤكد تضمين مخصصات علاوة الحصة الدراسية ضمن الترتيبات المالية لعام 2018

ليبيا – أكد وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة أمس الخميس على تضمين مخصصات علاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية ضمن الترتيبات المالية للعام 2018.

جمعة قال بحسب المكتب الإعلامي للوزارة بأن المجلس الرئاسي أقر يوم الأحد الموافق 12 من مايو الجاري الترتيبات المالية للعام المالي 2018 للمؤسسات العامة بالدولة ،موضحاً بأنها تم تضمين مخصصات الباب الأول مقابل الحصة الدراسية ومكافآت المدراء والمساعدين والامتحانات.

وأضاف الوكيل بأن الباب الثاني لمراقبات التعليم بالمناطق تم فيه تضمين المصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية لغرض تسيير أعمال المؤسسات وتوفير بعض احتياجاتها الأساسية التي تعد بحسب وصفه إضافة للعملية التعليمية هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع التعليم.

وتابع الوكيل بأنه تم تضمين ضمن مخصصات الباب الأول للمعاهد المتوسطة مقابل الحصص الدراسية ومكافآت المدراء والمساعدين.

وأشار جمعة إلى أن القرار شمل مخصصات الباب الأول والثاني لكافة المعاهد العليا والمتوسطة والكليات والجامعات العامة على مستوى ليبيا.

وبين الوكيل بأن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية ستصرف بواقع 9 آلاف دينار للمدارس التي تحتوي على 12 فصل دراسي فما فوق، و 7 آلاف دينار للمدارس التي يوجد بها من 7 إلى 11 فصل دراسي، و 5 آلاف دينار للمدارس التي يوجد بها 6 فصول كحد أقصى، مبينا بأنها ستمنح للمدارس التي تم اعتماد ملاكها الوظيفي فقط.

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