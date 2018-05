“الاستشاري للدولة” يطالب النائب العام بالتحقيق في حادث “تفجير بنغازي”

المتوسط:

أدان المجلس الاستشاري للدولة التفجير الذي وقع بالقرب من “فندق تيبستي بمدينة بنغازي.

وقال المجلس، خلال بيان له اليوم الجمعة،” انه يأسف لحدوث مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يكون ضحاياها دائما من المواطنين الأبرياء “.

وأضاف المجلس، إن “الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يمثل أحد أكبر التهديدات للسلم والأمن الاجتماعي”.

وأوضح المجلس،” إن المسؤولية الكاملة للجهات المعنية بتوفير الأمن والحماية للمواطنين من عمليات التفجيرات الإرهابية والاغتيالات المتكررة”.

وطالب المجلس مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

