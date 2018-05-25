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مصدر أمني: محاصرة مقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

أكد مصدر أمني مسؤول رفيع المستوى في اتصالًا هاتفيًا مع «المتوسط» أن مجموعة مسلحة محسوبة على داخلية حكومة الوفاق، حاصرت من بعد أذان مغرب اليوم الجمعة، مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن المجموعة التي لم يستطع تحديد هوية عناصرها ما بين كتيبة ثوار طرابلس أو النواصي، طالبت قوات الحرس الرئاسي بمغادرة المقر بشكل فوري دون معرفة الأسباب والدوافع.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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