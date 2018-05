المتوسط

أكد مصدر أمني مسؤول رفيع المستوى في اتصالًا هاتفيًا مع «المتوسط» أن مجموعة مسلحة محسوبة على داخلية حكومة الوفاق، حاصرت من بعد أذان مغرب اليوم الجمعة، مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن المجموعة التي لم يستطع تحديد هوية عناصرها ما بين كتيبة ثوار طرابلس أو النواصي، طالبت قوات الحرس الرئاسي بمغادرة المقر بشكل فوري دون معرفة الأسباب والدوافع.

The post مصدر أمني: محاصرة مقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية