«الوطني الليبي»: تفجير بنغازي عمل همجي يكشف حقيقة الإرهاب

أعلن التجمع الوطني الليبي عن بالغ الألم والأسى بشأن تفجير بنغازي الغادر والآثم الذي استهدف مواطنين أبرياء وسط بنغازي اليوم الجمعة 25 مايو.

وأوضح بيان نشره الحساب الرسمي للتجمع الوطني الليبي، عبر فيس بوك، أن «هذا العمل الهمجي المنافي لكافة الشرائع والأخلاقيات والأديان والذي يقتل الليبيين ويسفك دماءهم بشكل استعراضي وسادي، قد كشف بوضوح عن أن الإرهاب هو المهدّد الرئيسي لبلدنا ومجتمعنا، مما يحتم مواجهته بشكل جماعي وموحّد عبر مختلف أنحاء الوطن».

وتابع البيان، أنه «في الوقت الذي نسجل فيه تضامننا الكامل مع أسر الضحايا وذويهم وكافة أبناء شعبنا، فإننا نهيب بالمجتمع المدني والحقوقي إلى التحرك ضد الإجرام والإرهاب في بلدنا، داعين المصالح والجهات المنوط بها حماية المواطن وتأمينه إلى مزيد تعزيز العمل الأمني الوقائي وتشديد الإجراءات لإحلال الأمن والأمان خصوصا أثناء شهر رمضان الفضيل».

