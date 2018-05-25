هذا ما قالته الحركة الشعبية بشأن تفجير بنغازي

دان المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد التفجير الذي استهدف مدينة بنغازي وأوقع قتلى وجرحى. وقال سعيد عبر صفحته بموقع “فيسبوك” ” لا يسعنا في هذه اللحظات الأليمة إلا أن نتقدم بأحر التعازي لأهلنا في مدينة بنغازي واسر الشهداء الذين استهدفهم التفجير الإرهابي”.

وأضاف “ندين هذه العملية الإرهابية التي استهدفت المواطنين الآمنين الأبرياء بمدينة بنغازي فجر اليوم الجمعة .. بغية تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية الساعية لتطهير ليبيا من الإرهاب، وهذه العملية الإرهابية تؤكد فشل التنظيمات المتسترة بالدين في تحقيق أهدافها التخريبية”. وتابع سعيد “ندين بشدة الاعتداء الذي أسفر عن قتل عدد من المواطنين بمدينة طرابلس مساء الأمس الخميس الموافق 24/05/2018 على أيدي الميليشيات الإجرامية المسلحة”.

وزاد: “نُحمّل ..المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الداعمين والمومولين للميليشيات المسلحة” داعيا الى ضرورة مساندة القوات المسلحة العربية الليبية في كل ربوع ليبيا ودعم جهودها لمقاومة الإرهاب واجتثاثه”. وأدى تفجير سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي إلى سقوط 7 قتلى 10 جرحى حالاتهم متفاوتة.

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