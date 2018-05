ديوان المحاسبة: 24 مليون دينار رحلات جوية وإقامة بفنادق ديون على المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق و”الإفريقية” للطيران دفعت 2 مليون دولار لتأجير رحلات طيران وهمية

المتوسط:

يواصل”المتوسط” نشر الأرقام والحقائق الصادمة التى كشف عنها ديوان المحاسبة الليبى لعام 2017، والتجاوزات المالية والإدارية داخل شركة الخطوط الجوية الإفريقية المساهمة، حيث أكدت المعلومات الواردة بالتقرير تكبد الشركة خلال عامى 2011 ،2012 خسـائر بلغـت قرابة 177 مليون دينار، وهى تمثل ما نسبته 16% و55 % مـن أجمـالي حقـوق الملكيـة، مـا يشـير إلى وجـود قصـور كـبير وواضـح فى السياسـات الإداريـة والماليـة المتعبة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ومن الإجراءات الصادمة التى كشفها التقرير قيـــام إدارة الشـــركة خـلال الثلاث ســنوات الســـابقة بإيجـار طــائرات مـن شـركات طيـران محليـة ودوليـة، منها شـركة النـوفليز التونسـية وشـركة aerovijta وشـركة غـدامس، لتسـيير رحـلات جوية مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، حيث تم دفـع مبلـغ 2 مليون دولار لشركة ” AEROVIJTA “مقابل ايجار طائرات عن شهر فبراير لسنة 2015، مع العلم بأن الشـركة لم تقـم بتسيير رحلات خلال الفترة المتفق عليها ولم يتم تسوية المبلغ حتى تاريخه.

وجاء فى التقرير أن الـديون المســتحقة على المجلس الرئاسي وحكومـة الوفاق قرابة الـ 24 مليون دينار مقابل تسيير رحلات وإقامة فى الفنادق.

وأضاف التقرير أن الشـركة لم تقدم مـا يفيـد عقـد أي اجتماعـات لمجلـس الإدارة عـن السـنتين 2015 و2016، وأنه تم عقد 3 اجتماعات فقط فى 2017 ، غاب عنها رئيس هيئة المراقبة و3 من اعضاء مجلس الإدارة، لم تتضمن مــا يــفيد تقـديم خطـة استـرتاتيجية وتشـــغيلية ســـنوية لغـــرض التطـــوير والتحسـين، كما لم تتضمن محاضر اجتماعات هذا العام مــا يفـيــد اعتمـاد أي ميزانيـات تقديريـة عـن السـنوات 2015 ،2016، 2017.

ورصد التقرير عدم تقديم مجلس إدارة الشركة أو لجنة المراقبة ما يفيد أعـداد تقـارير عـن نشاط الشركة خلال السـنوات الـمـالية الثلاثة الاخيرة، وأيضا عـدم احتفـاظ ادارة الشـركة بملفـات اداريـة لبـعــض اعـضــاء مجلــس الإدارة، وكذلك رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، وتأخر الشركة فى إعــداد ميزانيتهــا حيــث كانــف اخــر ميزانيــة معــدة وتم احالتها إلى الديوان للفحص هى 2011 – 2012.

وأكد التقرير تكليــف رئــيس مجلــس إدارة شــركة الخطــوط الجويــة الأفريقيــة بناء على الإجتماع الطارئ لمجلس إدارة الشـركة بتاريخ 14/03/2017 دون دون بلوغ النصـاب القـانوني حسـب مـا ورد بالمحضـر فى حـين تم اعتمـاده مـن قبـل رئـيس مجلـس إدارة الشـركة الليبيـة الأفريقيـة للطـيران القابضـة وهـذا يعـد مخالفا لـنص المادة 32 مـن النظـام الأساسي حيث يتم تعيين رئـيس مجلـس الإدارة مـن قبـل الجمعيـة العموميـة للشـــركة وهنـــا يكمـــن دور الشـــركة الليبيـــة للطــيران القابضـــة بـــدعوة الجمعيـة العموميـة للإنعقـاد وحــل المشـاكل المتعلقـة بالشـركة المتمثلـة فى الانقسام الإداري والمالي داخل شـركة الخطـوط الجويـة الأفريقيـة المسـاهمة،

كما جاء فى التقرير أن الشركة لم تستطع تضــــمين بعــــض المصــــروفات الخارجيــــة لمحطــات اســطنبول وعمــان وتــونس ضــمن مصــروفات الشــركة خــلال سنة 2017، حسب ما أفاد به مدير إدارة المصروفات المكلف، بالإضافة لتـأخر إدارة شـركة الخطـوط الإفريقيـة فى تزويـد إدارة الرقابـة علـى المصـارف والنقــــد بكشــــوفات الحســــابات المصــــرفية المفتوحــــة للمحطــــات الخارجيــــة وأرصدتها بالنقد الأجنبى فى الـداخل والخـارج .

كمـا تـبين وجود بعـض الحسـابات المصـرفية الخارجيـة تـدار مـن قبـل رئـيس المجلس والمدير العـام حتـى تاريخيه مـع عـدم معرفـة الإدارة الحالية للشــركة بالمبالغ المودعــة فى هذه الحســابات المصــرفية وارصــدتها فى مالطــا، لنــدن، إســطنبول، واســتحواذ الإدارة الموازيــة علــى العوائــد المحققة مقابــل تــأجري الطــائرات وتعويضــات التــأمين الـتى تحصــلت عليهــا الشــركة جراء حوادث الطائرات:

وأكد التقرير أن إيرادات الشركة فى 2017 فاقت مبلغ الـ 152 مليون دينار، وبلغت قيمـــة الإيـــرادات خلال نفس الفترة قرابة 93 ونصف المليون دينار، حيث تبين من خلاله عـدم قيـد بعـض المصـروفات التشـغيلية للمحطـات فى اســطنبول وعمــان وتــونس، ضــمن مصــروفات الشــركة خــلال سنة 2017م حسب ما أفاده مدير إدارة المصروفات المكلف.

وكشفت مجموعات الفحص عن قصور إدارة الشركة فى متابعة تحصـيل إيراداتهـا المتعلقـة بالمكاتـب الداخليـة ، حيـث تـبين عـدم توريـد كامل قيمة مبيعات التذاكر إلى حسابات الشركة، ففى مكتب مطار امعيتيقة تم بيع تذاكر بما قيمته 7 مليون و213 ألف دينار، تم توريد منهم 874 ألف دينار فقط، وفى مكتبى مصراتة ومكاتب المنطقة الشرقية لم يتم توريد اى مبالغ من تذاكر تم بيعها بمبلغ حوالى 15 مليون دينار.

كما رصد التقرير قيــام إدارة الشــركة بتـــأجري طــائرة نــوع إير بـــاص إلى الخطــوط الجويــة التركيــة حيــث لم يــتم موافاتنــا بالعقــد مـن خـلال متابعـة حركـة الحسـاب العربـي البريطـاني سـنة 2015، وأنه لم يـتم إيـداع قيمـة ايجار الطـائرة خـلال سـنة 2016 – 2017 ولا يوجـد مـا يفيـد إيـداع أى ايجار فى حسـابات الشـركة ولم يـتم موافاتنـا بكشـف حساب العربي البريطاني لسنة 2017 ومذكرات التسوية.

