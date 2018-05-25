القطراني يدين تفجير بنغازي ويدعو الأمن للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المدينة

بنغازي 25 مايو 2018 (وال) -دان نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع لجلساته على القطراني التفجير الإرهابي الذي وقع ليل الخميس بشارع جمال عبد الناصر ببنغازي وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وقال القطراني في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إنني أدين وأستنكر بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان في هذا الشهر الفضيل والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر التفجير الغادر بمدينه بنغازي.

وأضاف أننا “في مصابنا هذا نعزي أسر الضحايا الأبرياء وندعو الله أن يتقبلهم في الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

ودعا القطراني المولى عز وجل أن ينتقم من هؤلاء المجرمين وأن يفضح الخونة والمندسين، مهيبا بجميع الأجهزة الأمنية العمل على الكشف عن الجناة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بمدينة بنغازي العصية على الأعداء. (وال – بنغازي) ا م

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