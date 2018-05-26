“سراج الشبراك” يصف نبأ ترشحه لانتخابات طرابلس وعلاقته بمليشيا الثوار بـ”الكارثة”

طرابلس-العنوان

نفى الشاب “سراج الشبراك” عبر تسجيل مرئي صحة الأنباء المتداولة بشأن ترشحه للانتخابات البلدية في طرابلس، كما نفى علاقته بمليشيا ثوار طرابلس، مشيرا إلى “الموضوع بدأ بمزحة وانتهى بكارثة”، حسب قوله.

وقال الشبراك في التسجيل الذي بثه على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” إن “موضوع الانتخابات ليست لي به أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد ولا لي علاقة بكتيبة ثوار طرابلس ولا لي علاقة باعتمادات ولا بقتل أو سرقة”.

وأضاف “أن جميع المقربين مني يعرفون هذا الأمر”.

وأوضح، “أن هذا الأمر بدأ بمزحة من صديق قام بنشر صورتي الشخصية على أساس أني أريد أن أشارك في الانتخابات”.

وقال “الموضوع تشعب من شخص إلى آخر حتى وصل إلى أن تناولته وسائل الإعلام”.

وأكد الشبراك في التسجيل المرئي”أن هذه الأمور ليست لي بها أية علاقة.. هذا الموضوع أنا مظلوم فيه والناس جميعها تعرف، ومن لا يعرف فإنه الآن يعرف”.

وكانت وسائل إعلام ليبية عدة قد أوردت عبر نشراتها الأيام الماضية خبرا يفيد بسعى قادة بارزون “من بينهم سراج الشبراك” في كتيبة ثوار طرابلس إلى توسعة طموحهم عبر السيطرة ترشحهم لخوض غمار الانتخابات البلدية المقرر إجرائها الشهر القادم.

ومن بين الذين أعلنوا ترشحهم كذلك لمنصب عميد البلدية محمد عبدالباسط أعظيم وهو مسؤول بالكتيبة ومكلف بحماية فندق المهاري (راديسون بلو) وتاجر الاعتمادات المستندية نبيل الخمري المكنى بـ ”الحبتّي” أما على صعيد بلدية حي الأندلس ثاني كبريات بلديات العاصمة فقد ترشح لعمادتها محمد عمر المشاي المكنى بـ “الشعر”.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية