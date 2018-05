المتوسط

أعلن جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، بصيانة خط المياه الرئيسي المغذي لإدارة الإنتاج الحيواني بالجهاز.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، على فيس بوك، أن فريق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة بالجهاز وبالتعاون مع قسم الآلات بإدارة الاستثمار والانتاج الزراعي قاموا بصيانة الخط الرئيسي.

