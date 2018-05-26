بالأسماء : 19 عضو من مجلس النواب يطالبون بكشف أسماء زملائهم الذين تلقوا أموال من حكومة الوفاق

ليبيا -أصدر عدد من اعضاء مجلس النواب مساء الجمعة بياناً بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة فى طرابلس لسنة 2017 .

وفى البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه أكدت المجموعة التي وصفت الديوان بالموازي ان بيانها رغماً عن ذلك يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية و إرساءً للقواعد السليمة لمحاربة الفساد الذي اخذ ينخر جسم الوطن ويقوض اقتصاده .

وأضاف البيان : ” ايمانا منا بأن أولى خطوات محاربة الفساد هي كشف مواطنه وفضح مرتكبيه حتى يتسنى لكل ذي مصلحة رفع الدعاوى القضائية ضدهم وتقديمهم للعدالة ” .

واشار الموقعون الى ” انه وبصرف النظر عن الصفة القانونية للجهة التي اصدرت التقرير و عن دوافعها فإنهم كنواب وقعوا على هذا البيان يطالبون بعدة مطالب اولها مطالبتهم للجهة التي اصدرت التقرير بالكشف عن اسماء اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في التقرير والذين تقاضوا اموالاً او استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق املاكا منحتها لهم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ” .

ودعا البيان مكتب رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير والتحقق من صحته ومحاسبة او كشف على اقل تقدير من تثبت عليه المخالفات من اعضاء الحكومتين المؤقتة والوفاق او غيرهما من مؤسسات الدولة بشكل عام وبالاخص اعضاء مجلس النواب المستفيدين إن وجدو .

وقال النواب فى بيانهم : ” نبرأ نحن الموقعين على هذا البيان إلى الله اولا ثم إلى الشعب الليبي ثانيا من كل من يثبت عليه بما لا يدع مجال للشك أيٍ من هذه المخالفات الواردة في التقرير و إننا إذ نعلن ما تقدم و نصر عليه فإننا لا نخشى في مصلحة الوطن لومة لائم و لا نحابي فيها كل نفعيٍ فاسد أو مرتشيٍ ساقطٍ في وحل المطامع وإن كان ذا قربى ” .

وختم النواب بيانهم بالتأكيد على انهم حذروا كثيرا البعثة الاممية للدعم بأن دعمها لما يعرف بحكومة الوفاق قبل ان تنال الثقة من البرلمان إنما هو دعم لحكومة بدون رقيب وبالتالي فهو دعم مطلق للفساد دون قيد او شرط ومن هنا فإنها تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة افراد و ربما من خلالهم دول ، وفقاً لنص البيان .

الموقعون :

1- صالح عبد الكريم افحيمه

2-عز الدين عبد السلام قويرب

3-جاب الله محمد الشيباني

4-عادل مولود محفوظ

5- جبريل اوحيدة الزوي

6 فرج عبد المالك

7 مصباح دومه اوحيدة

8 انتصار شنيب

9 مصعب العابد

10 صلاح الصهبي

11 احمد شيهوب

12 علي خليفة الصول

13 مفتاح عيسى الكرتيحي

14 محمد الواعر

15علي السعيدي القايدي

16علي محمد كشير

17د سعد المريمي

18 د عبد السلام عبد الله نصية

19 د عمر غيث قريميل

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