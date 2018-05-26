انتخاب “سيدة ليبية” منسقة للتدريب في لجنة المرأة من ذوات الإعاقة في المنظمة العربية

القاهرة-العنوان

انتخبت السيدة “حنان الكادوشي” رئيس قسم الإعاقة بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق منسقة للتدريب في لجنة المرأة من ذوات الإعاقة في المنظمة العربية عن دولة ليبيا، وذلك وفقا لما قاله مدير مكتب الإعلام بالوزارة مراد الضبع.

وقد عقدت اللجنة المنتخبة اجتماعها الأول بحضور المديرة العامة للمنظمة جهدة أبو خليل والتي استعرضت مسيرة العمل في المرحلة الماضية، وتعثر القيام بتنفيذ بعض الأنشطة للعديد من الأسباب.

وأضاف الضبع أن الاجتماع انتهى بالتأكيد على ضرورة تفعيل نشاط اللجنة ومباشرة العمل بوضع تصور لعملها في العامين المقبلين، مع الحرص على أن يكون الإعلان العربي لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة الصادر عن المؤتمر الثالث للملتقى ومبادئه العامة نقطة انطلاق عمل اللجنة لوضع استراتيجيتها في المرحلة المقبلة.

وكانت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة قد عقدت المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقي العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت عنوان “التعاون من اجل عالم آمن وخال من الحواجز” بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية-أجفند وإدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، ومفوضية النساء اللاجئات (WRC) ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي.

وأقيم المؤتمر على التوالي ليومين 28 و29 من أبريل 2018، بفندق الكونراد.

وناقش المؤتمر في جلساته العامة، قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والعنف القائم، وأشكال إساءة معاملة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المجالات، وإقامة الجسور بين حركتي الإعاقة حقوق المرأة – مقاربة اقليمية ودولية الاستراتيجيات الفعالة لتقوية حماية ومشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من النازحين واللاجئين، بالإضافة الي الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية.

وتطرقت ورش العمل إلى مواضيع الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية وإقامة حركات شاملة لحقوق المرأة والإعاقة في المنطقة العربية حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حالات الخطر والأزمات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 150 امرأة ذات إعاقة من الدول العربية.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية