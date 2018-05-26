مظاهرات تدعو لـ”المصالحة” في درنة

شهدت درنة تظاهرات في مسجد الصحابة، حيث خرج الأهالي في مظاهرة الجمعة طالبوا فيها بوقف القتال ودعوا إلى المصالحة.

أما في مصراتة، فقد خرجت مظاهرة أخرى تضامناً مع درنة، حمل المتظاهرون فيها المسؤولية لشيوخ وأعيان برقة ما يحدث في المدينة.

وتشهد تخوم درنة معارك بين الجيش الوطني، ومجلس شورى مجاهدي درنة، يسعى الجيش من خلالها لاستعادة المدينة، التي يسيطر عليها التنظيم منذ خروج داعش منها بعد معارك مع شورى المجاهدين في 2016.

ويعاني المواطنون من أزمة حادة نتيجة الوضع العسكري المتوتر، ما دعا البعثة الأممية لتكرار دعواتها لدخول مساعدات إنسانية عاجلة إلى المدينة، في الوقت الذي دعا فيه المبعوث الأممي غسان سلامة أطراف النزاع إلى تفادي استهداف المدنيين في القتال.

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