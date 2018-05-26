تأسيسية النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تصدر بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد الصحفي “مفتاح بوزيد”

بنغازي-العنوان

أصدرت اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين في بنغازي بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد “شهيد الكلمة” الصحفي مفتاح بوزيد، والذي قتل في مثل يوم غد السبت 27 مايو 2014 على أيدي مسلحين وسط بنغازي.

وقالت اللجنة في بيان “تمر علينا والوطن لازال يحارب ويتحدى قتلة الشهيد، أعداء حرية الصحافة والكلمة، أعداء النور والحرية والحياة، ولازالت كلماته الخالدة “سأقتل مثلما قتل عبدالسلام المسماري وسيذهب دمي هباءً”.

وأضافت “لازالت كلماته الخالدة تسمع في آذان كل ليبي حر يؤمن بإعلام مؤسسي مهني، يؤمن بدولة القانون والعدالة، يؤمن بأن الله خلق الناس ليعيشوا أحراراً وليعبروا عن أحاسيسهم وأفكارهم كحقهم في الهواء والماء”.

وقالت اللجنة “ونقول لشهيد الكلمة مفتاح بوزيد أن دمك لم ولن يذهب هباءً؛ فها هي نسائم الحرية قد بدأت تعطر وطننا الحبيب وبنغازي العصية على الخصوص التي ضحت ولازالت تضحي بأبنائها من أجل وطن حر كما أردته أنت، نحيا فيه جميعنا أحراراً تحت الشمس وفوق الأرض نصدع بما فيه خير وصلاح الوطن، فأرقد هانئاً شهيد الكلمة وحرية الصحافة مفتاح بوزيد”.

وأضافت “أن الصحفيين الليبيين قطعوا عهداً على أنفسهم أن لا يهدأ لهم بال حتى تتحول ليبيا من دولة عانت العقود من القمع والكبت الفكري إلى دولة الصحافة الحرة تحارب الفساد والتطرف والإرهاب بكل أشكاله المختلفة، حتى نؤسس ونبني ليبيا الحديثة الواعدة، وكما قال أخوك الشهيد عبدالسلام المسماري “لابد من ليبيا وإن طال النضال”.



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